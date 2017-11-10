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Отраслевые новости: Россия

В фокусе внимания МГС – распространение межгосударственных стандартов и другие вопросы

В фокусе внимания МГС – распространение межгосударственных стандартов и другие вопросы

5 декабря 2017, 12:11
Рубрика: Россия
Метки: РОССТАНДАРТ

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Политика распространения межгосударственных стандартов и другие задачи текущего периода рассматривались на 52-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации метрологии и сертификации в г. Душанбе (Республика Таджикистан) 30 ноября 2017 года.

В его работе приняли участие представители национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС.

Позицию Росстандарта представили Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, заместитель Руководителя Антон Шалаев, и.о. начальника Управления метрологии Росстандарта Евгений Лазаренко, представители руководства национальных институтов по стандартизации ФГУП "ВНИИНМАШ" и "СТАНДАРТИНФОРМ".

На заседании рассматривались приоритетные направления развития межгосударственной стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

Одним из основных стало обсуждение вопроса о распространении межгосударственных стандартов. Среди стоящих сегодня перед МГС задач - обеспечение достоверности применяемых стандартов и единства принципов их распространения. По итогам обсуждения принято решение о создании специальной рабочей группы, которая займется проработкой вопроса о принципах распространения межгосударственных стандартов.

В части совершенствования работ по межгосударственной стандартизации на заседании МГС одобрены предложения по упорядочению и активизации деятельности МТК, повышению ответственности и роли МТК в работах по межгосударственной стандартизации.

Рассмотрены вопросы о реализации программ в области обеспечения единства измерений.

Также МГС согласованы функциональные характеристики прототипа подсистемы межгосударственной стандартизации ФГИС Росстандарта.

Отдельно руководители делегаций обсудили сотрудничество межгосударственного совета с Международной организацией по стандартизации (ИСО).

Очередное заседание МГС запланировано к проведению в июне 2018 года в Республике Узбекистан.

Компания: Росстандарт

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