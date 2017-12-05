Выставка "Электрические сети России" начала работу

Сегодня, 5 декабря, в 75 павильоне ВДНХ начала свою работу 20-ая юбилейная международная специализированная выставка "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017". Организаторы выставки – Совет ветеранов войны и труда энергетиков и ЗАО "Электрические сети", при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО "ФСК ЕЭС", ФГБУ "РЭА" и Технической инспекции ЕЭС. Портал RusCable.Ru традиционно выступает генеральным информационным интернет-партнером мероприятия.

Электросетевой комплекс нуждается в масштабной модернизации с использованием новейших технологий – это повысит надёжность электроснабжения потребителей, снизит эксплуатационные затраты и повысит эффективность комплекса. Экспозиция и деловая программа выставки способствует решению этой задачи.

"Международная выставка "Электрические сети" на протяжении уже многих лет по праву считается одним из крупнейших и знаковых мероприятий электроэнергетики России. За счет привлечения огромного числа отечественных производителей оборудования, производителей материалов для электроэнергетики, которые демонстрируют здесь свои последние достижения, выставка содействует реализации стратегии импортозамещения. Оказывая всестороннюю поддержку проведения данного мероприятия, Совет Федерации приглашает всех лиц, заинтересованных в эффективном и гармоничном развитии электросетевого комплекса, принять участие в работе выставки и проводимых в её рамках форумах, семинарах и деловых встречах. Результаты вашей работы помогут сформировать необходимый базис для разработки комплекса законодательных и нормативных актов, внедрение которых позволит обеспечить необходимый уровень и темпы роста энергосистем", – в приветственном слове на открытии выставки сказал Алексей Майоров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Все эти годы выставка демонстрирует очень высокий уровень как по составу участников, так и по уровню организации. Федеральная сетевая компания всегда считала за честь поддерживать выставку. Здесь присутствуют практически все наши партнёры, которые занимаются передовыми технологиями в области электросетевого хозяйства: цифровая подстанция, удалённое телеуправление подстанцией, различного рода кабели – высокотемпературный и сверхпроводящий кабель. И в этом смысле сама выставка является практической и очень удачной площадкой для маркетинга российских производителей, а так же для обмена опытом между организациями", – сказал заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Павел Корсунов.

"На мой взгляд, трудно переоценить эту площадку. Это одно из немногих мест в России, где постоянно, на протяжение вот уже 20 лет, представляют самые современные технологии, современное оборудование, инновационные решения. Без которых говорить о развитии как электросетевого комплекса, так и о развитии электроэнергетики в целом, наверное, было бы тяжело. Отдельно хочу остановиться на деловой программе этой выставки. Одним из главных положительных моментов этого мероприятия всегда было то, что встречаются и обсуждают вопросы коллеги-специалисты с отраслевыми экспертами, с научным сообществом", – поприветствовал собравшихся Павел Голубев, генеральный директор АО "Техническая инспекция ЕЭС".

Выставка – это центральное отраслевое событие, в котором принимают участие более 350 российский и зарубежных компаний, в том числе научные, проектные, строительные и эксплуатационные организации, отечественные и зарубежные фирмы и производители оборудования, конструкций и материалов, специалисты-энергетики других отраслей промышленности, представители научного сообщества и высших образовательных учреждений.

Кабельная промышленность будет представлена следующими предприятиями и производственными холдингами: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" (входит в ГК "Оптикэнерго"), ЭЛСНАБ, Опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель", кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", "Холдинг Кабельный Альянс", УНКОМТЕХ, завод Угличкабель , завод "Томсккабель", ООО "Сарансккабель-Оптика" (входит в ГК "Оптикэнерго"), ООО "Камский кабель".

Помимо экспозиции гостей и участников ждет насыщенная деловая программа – круглые столы, конференции и семинары. С расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.

Выставка будет работать по 8 декабря. Следите за обновлениями на портале RusCable.Ru!