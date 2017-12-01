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Отраслевые новости: Энергетика

За одиннадцать месяцев 2017 года предприятия СГК произвели 28,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии

За одиннадцать месяцев 2017 года предприятия СГК произвели 28,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии

5 декабря 2017, 14:14
Рубрика: Энергетика
Метки: СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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Суммарная выработка электростанций Сибирской генерирующей компании с января по ноябрь 2017 года составила 28,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что на 1,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

За ноябрь ТЭЦ и ГРЭС компании произвели 3,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает показатели предыдущего года на 5,5%. Наибольший рост наблюдался на следующих станциях холдинга – на Назаровской ГРЭС в Красноярском крае – на 31,3% и на Томь-Усинской ГРЭС в Кемеровской области – на 40,3%.

Тенденция к росту выработки на предприятиях СГК наблюдается с начала третьего квартала 2017 года. Планируется, что по итогам года Сибирская генерирующая компания сохранит объем производства на уровне прошлого года.

Компания: Сибирская генерирующая компания
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