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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС принимает участие в выставке "Электрические сети России"

ФСК ЕЭС принимает участие в выставке Электрические сети России

6 декабря 2017, 16:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЭП-2017, ФСК ЕЭС

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Юбилейная ХХ Международная выставка "Электрические сети России" проходит с 5 по 8 декабря в Москве при поддержке ФСК ЕЭС и Российского национального комитета СИГРЭ, выступающих партнерами 7 конференций и круглых столов на полях мероприятия.

Представители компании приняли участие в церемонии открытия. В ходе 4-ой международной научно-практической конференции "Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве" эксперты ФСК ЕЭС выступят с докладами по вопросам проектирования и строительства опор новой модификации, а также стратегии научных и проектных организаций.

При поддержке ФСК ЕЭС пройдет круглый стол "Умная безопасная энергетика", посвященный вопросам безопасности и управления электрическими сетями, технологиям высокотемпературной сверхпроводимости и цифровой подстанции. Также состоится обсуждение перспектив применения силовой электроники и электропередач постоянным током, снижения потерь, автоматизации и информационных технологий в отрасли.

Справочно:
Международный Совет по большим электрическим системам СИГРЭ создан в 1921 году. В настоящее время организация представлена в 90 странах мира, включая Россию. Целью СИГРЭ является расширение технических знаний и обмен информацией между странами в области генерации и передачи электроэнергии. В 2015 году Председателем Российского национального комитета СИГРЭ избран глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Эта новость часть сюжета Электрические сети России 2017
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