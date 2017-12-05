Филиал "Калугаэнерго" развивает кадровый потенциал

В целях развития кадрового потенциала, привлечения на предприятие молодых высококвалифицированных кадров специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" приняли участие в предварительном распределении выпускников Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ).

В мероприятии приняли участие начальник департамента управления персоналом Елизавета Кротова и заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник центра управления сетями Дмитрий Сергеев. В рамках своего выступления энергетики рассказали выпускникам вуза об истории электросетевого комплекса региона, вакансиях на предприятии, социальных гарантиях, жилищной политике и перспективах профессионального роста. Также сотрудники энергокомпании остановились на перспективах социально-экономического развития Калужской области, поскольку молодым людям важно качество жизни в регионе, где они планируют строить карьеру.

По итогам встречи и собеседований в список для прохождения преддипломной практики в подразделениях Калугаэнерго в 2018 году включено 8 студентов-магистров и 11 выпускников-бакалавров по всем профилям электроэнергетического факультета. Кроме того, 10 студентов изъявили желание проходить в подразделениях филиала "Калугаэнерго" производственную практику.

В Калугаэнерго подчеркивают, что привлечение на предприятие молодых инженерных кадров – одно из приоритетных направлений работы по развитию кадрового потенциала. Филиал налажено сотрудничество с ведущими энергетическими вузами России Это Ивановский государственный энергетический университет, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (факультет "Электрические станции, сети и системы"), КФ Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (факультет "Экономика и организация производства"), Брянский государственный аграрный университет (факультет "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"), ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва, ИАТЭ Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Орловский государственный аграрный университет им. Парахина.

Взаимодействие с вузами позволяет привлекать в электросетевой комплекс высокопрофессиональные перспективные кадры, а для выпускников вузов сотрудничество с энергокомпанией – это возможность применить полученные знания на практике, успешно адаптироваться в выбранной профессии.