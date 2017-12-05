Гайский ГОК завершает строительство нового узла загрузки руды

Гайский ГОК завершает техническое перевооружение шестого узла загрузки руды с приемным бункером на рудоподготовительном комплексе обогатительной фабрики.

"Ввод данного объекта в эксплуатацию будет завершающим этапом работ на складе руды в рамках технического перевооружения рудоподготовительного комплекса обогатительной фабрики в текущем году", - сообщил начальник обогатительной фабрики Дмитрий Семенов.

Узел загрузки состоит из приемного бункера и пластинчатого питателя, равномерно подающего руду на конвейер для дальнейшей ее переработки. Приемный бункер узла загрузки перекрыт специальной металлической решеткой с ячейками 350Х350мм, не пропускающей негабаритные куски породы. Негабарит, остающийся на поверхности решетки, разбивается гидромолотом (бутобоем), которым оснащен приемный бункер.

В строительстве данного объекта помимо работников обогатительной фабрики задействованы специалисты ремонтно-строительного участка и ремонтно-механического завода Гайского ГОКа.

"Узел загрузки руды является начальной стадией всего пути по переработке руды, - пояснил Д.Семенов. – Работа нового узла позволит нам увеличить пропускную способность рудоподготовительного комплекса, снизить простои большегрузных машин на разгрузке руды. Кроме того, появится возможность без ущерба для технологического процесса останавливать один из питателей для проведения профилактических ремонтных работ".

Отметим, что за сутки обогатительная фабрика принимает на переработку порядка 29-30 тысяч тонн руды.

Затраты Гайского ГОКа на строительство нового узла по загрузке руды на обогатительной фабрике на сегодняшний день составляют порядка 24 млн рублей.