Генеральный директор ГК "Севкабель" А. Ю. Пидник о новом заводе, производственной площадке на Васильевском острове и планах на будущее

— Артем Юрьевич, вы пришли на завод "Севкабель" три года назад. Какая на тот момент была ситуация на предприятии и как она изменилась к моменту нашего разговора?

— Когда мы пришли на "Севкабель", то компания была в предкризисном состоянии. Главной целью было вывести ее на приемлемый уровень: наша команда разработала стратегию, благодаря которой финансовые результаты уже почти три года держатся на высоком уровне — это позволило погасить все задолженности и строить планы на будущее. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что "Севкабель" стабилен. Но, по моему мнению, стабильность без роста — ничто, а мы видим, что, несмотря на кризис, нам есть куда развиваться. К сожалению, многое из планов осуществить пока не удается из-за ограничений, который накладывает площадка в центре города. По этой причине мы сейчас приступаем к новому этапу в развитии компании.

— Судя по всему, говоря о "новом этапе", вы имеете в виду строительство завода в "Марьино", о котором недавно объявили. А что будет с нынешней площадкой "Севкабеля" на Васильевском острове?

— Наш завод функционирует на Кожевенной линии уже 138 лет, и в ближайшее время это не изменится. Новый завод никак не повлияет на производственные процессы, строительство и работа на основной производственной площадке будут идти параллельно. Мы на 100% продолжим обеспечивать наших заказчиков высококачественной продукцией, которую они от нас ожидают. К тому же мы помним о том, что мы обеспечиваем работой почти тысячу человек, которые трудятся на передовой кабельно-проводниковой промышленности. Это накладывает определенные обязательства.

— Почему вообще было принято решение о строительстве нового завода?

— Как я сказал, мы больше 130 лет развивались в ограниченном пространстве на Васильевском острове. На сегодня нам в нем тесно — не хватает простора для развития. Сейчас в нашем распоряжении всего 13 га, на новой площадке будет около 30 га. Это позволит нам расширить продуктовую линейку за счет электротехнической продукции, как мы и планировали. К тому же вообще при работе в центральной части города возникают сложности, которые нельзя игнорировать.

С продолжением можно ознакомиться в разделе "Интервью"