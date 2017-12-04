Игорь Маковский: "Третий этап программы реконструкции и развития позволит создать цифровые сети"

Об этом генеральный директор "Янтарьэнерго" сообщил во вторник, 5 декабря, в рамках пресс-завтрака “Российской газете”.

Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, рассчитанная изначально до 2020 года, будет продлена до 2022. Предполагаемый объем инвестиций составит 10 млрд рублей. В "Янтарьэнерго" уже разработали комплекс мероприятий третьего этапа Программы, представили его руководству ПАО "Россети". Сейчас инициатива вынесена на рассмотрение Министерства энергетики РФ.

Третий этап включает в себя цифровизацию энергосетей региона до 2020 года, модернизацию подстанций 330 киловольт "Северная", "Центральная" и "Советск" до 2022 года, а также развитие малой генерации – реконструкцию Калининградской ТЭЦ-1, Гусевской ТЭЦ и Правдинской ГЭС-3.

"Нами уже проделан огромный объем работ по "оздоровлению" энергосистемы Калининградской области. Эффект ощутим для всех. Потребитель получает надежное и качественное электроснабжение, максимальный набор сервисов для взаимодействия с энергетиками, сетевая компания получает снижение операционных затрат, а государство - элемент цифровой экономики. Это интегрируется с задачами региональных властей", - заключил руководитель АО "Янтарьэнерго".

