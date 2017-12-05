Инновации в проектировании умных сетей

Сегодня, 6 декабря, в рамках 20-й юбилейной международной специализированной выставки "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017" начала свою работу 4-я международная научно-практическая конференция "Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве". Организаторы мероприятия Международная Ассоциация Фундаментостроителей при поддержке ПАО "ФСК ЕЭС" и Российского национального комитета СИГРЭ. Портал RusCable.Ru выступает отраслевым партнером конференции.

На конференции обсуждают такие темы: новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛ); опоры и фундаменты для ВЛ: новые разработки и опыт их применения;использование современных программ для разработки новых конструкций опор и фундаментов; особенности проектирования и строительства ВЛ в различных геологических и климатических условиях; российский и зарубежный опыт использования современных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации ВЛ. Представлены и новинки: спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства опор и фундаментов ВЛ.

Александр Звягинцев, главный эксперт Департамента инновационного развития ПАО "ФСК ЕЭС", представил доклад "Разработка и внедрение в практику проектирования и строительства опор новой модификации 220-500кВ". Сегодня в России нет института типовых решений. Сегодня все типовые проекты переведены в материалы для проектирования. Второе направление – индивидуальные проекты, которые могут существенно удешевить линию из-за учёта конкретных факторов. "Нужен комплексный подход в проектировании", – сказал он. Нужны базовые серии опор, использование программного-расчетных комплексов для учёта всех факторов проекта для модификации под конкретную задачу.

В "ФСК ЕЭС" идёт разработка новых решений. В частности, разработаны технические требования на стальные решетчатые опоры 220-500 кВ, разработаны каталоги опор, технологические карты и электронный альбом для использования при автоматическом проектировании. Кроме того, в сентябре завершились испытания опоры У-220н-2 и идет НИОКР по типовым решениям 500 кВ. Ещё в проектирование возвращаются бетонные опоры, поскольку с повышением качества бетона они соответствуют техническим условиям.

С докладом "Проблемные вопросы из опыта эксплуатации фундаментов и опор ВЛ 220-500 кВ, основные направления развития по их решению" выступил Константин Прускин, ведущий эксперт департамента ВЛ ПАО "ФСК ЭЕС". В ПАО "ФСК ЕЭС" на сегодняшний день 140,591 тыс. км воздушных линий 0,4-750 кВ. Основные проблемы в эксплуатации ВЛ в части фундаментов и опор вызваны следующими факторами: пучение фундаментов опор; размыв береговых линий и фундаментов переходных опор или же изменение русла рек; воздействие оползней и других стихийных бедствий; отклонения от проектных решений при строительно-монтажных работах; коррозия U-образных болтов и петель анкерных плит оттяжек опор; разрушение фундаментов опор ВЛ в процессе эксплуатации; трещины и сколы конструкций железобетонных опор ВЛ.

Основные решения на сегодня это сооружение поверхностных фундаментов, усиление фундамента крестовыми связями, обваловка грунтом фундаментов опор, ремонт свай. Методы контроля состояния варьируются от визуального осмотра до методов неразрушающего контроля. По словам г-на Прускина, сейчас очень нужны методы диагностики фундаментов – как металлических частей, так и бетона.

Первый день конференции продолжается, он посвящён докладам по заявленным тематиками. Во второй день конференции пройдет совещание ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "ЦИУС ЕЭС" с производителями и поставщиками оборудования строительных конструкций опор и фундаментов для ВЛ и ПС.

Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей, сообщила, что все доклады будут доступны на сайте Ассоциации уже на следующей неделе.