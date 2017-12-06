МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья консолидируют оперативное и ситуационное управление сетевым комплексом

В ПАО "МРК Центра и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжается формирование единого центра ответственности по организации приёма и передачи оперативной информации, касающейся функционирования электросетевого комплекса и работы в условиях нештатных ситуаций.

С 1 декабря 2017 года функции обеспечения оперативной информацией о состоянии электросетевого комплекса всех филиалов обеих компаний возложены на оперативно-ситуационный центр Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО "МРСК Центра" (далее ОСЦ). Состав ОСЦ усилен оперативными дежурными, прошедшими специальную подготовку.

Персонал ОСЦ МРСК Центра и Приволжья переведён в центр управления сетями филиала "Нижновэнерго" в рамках создания ситуационно-аналитического центра чемпионата мира по футболу 2018 года (часть матчей ЧМ-2018 пройдет в Нижнем Новгороде).

Также произошли изменения в организации работы Штабов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья – на их базе создан единый объединённый Штаб МРСК Центра.

Проведенная реструктуризация позволила повысить эффективность принятия управленческих решений, а также использования и координации сил и средств при ликвидации аварий в электрических сетях филиалов двух Обществ. Ресурсы для организации аварийно-восстановительных работ увеличены практически вдвое.