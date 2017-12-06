Назван субподрядчик строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым

РЖД планируют заключить договор субподряда на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив с ООО "Управляющая компания "ТЮС" ("Трансюжстрой"), следует из материалов на портале госзакупок.

РЖД в ноябре объявили тендер стоимостью 12,68 миллиарда рублей на разработку рабочей документации и строительство подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Этим контрактом заинтересовалось только ООО "Управляющая компания "ТЮС", закупочная комиссия РЖД решила заключить договор с этой компанией. Указывается, что разработку рабочей документации нужно завершить до конца марта 2018 года, при этом срок выполнения строительно-монтажных работ – с момента заключения договора и не позднее 31 декабря 2018 года.

Строительство железнодорожных путей предусматривается первым этапом инвестиционного проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" (объекты федеральной собственности)".

В рамках первого этапа также запланирована реконструкция станции "Вышестеблиевская", строительство участка железнодорожной линии станция "Вышестеблиевская" — станция "Тамань-Пассажирская", станции "Пассажирская", создание линии станция "Тамань-Пассажирская" — восточный вход транспортного перехода через Керченский пролив, а также организация и строительство инженерных сетей, объектов внешнего электроснабжения.

В начале ноября на сайте госзакупок была размещена информация, согласно которой "Ространсмодернизация" заключила с РЖД контракт на сумму 29,288 миллиарда рублей в рамках первого этапа создания сухогрузного района морского порта Тамань. Завершить строительство планируется к середине 2020 года.

Источник: РИА Новости