Ногайские энергетики добились рекордно низкого уровня потерь в электросетях

Ногайский район – один из главных претендентов на победу в конкурсе "Район без потерь". К такому выводу пришла конкурсная комиссия управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в группу компаний "Россети") по результатам детального анализа работы территориальных подразделений в октябре.

Этому решению способствовал значительный объем работ, проделанный специалистами Ногайских районных электрических сетей (РЭС) совместно с главой муниципалитета Мухтарбием Аджековым.

Если подробнее рассмотреть результаты этой работы, то по итогам октября уровень потерь в сетях Ногайских РЭС составил 17,4% или чуть больше 550 тыс. кВт.ч (за аналогичный период 2016 года он был свыше 50% – 1 млн 732 тыс. кВт.ч). На сегодняшний день объем потерь снизился в три раза.

Такого результата могло бы и не быть без регулярно проводимых рейдовых мероприятий по выявлению фактов энерговоровства и информационной работы с потребителями. В октябре специалистами сетей составлено 9 актов безучетного потребления электроэнергии на почти 15 тыс кВт.ч.

Проводились энергетиками и рейдовые мероприятия по введению режима ограничения потребления электроэнергии в отношении неплательщиков. В октябре поступило 29 заявок на абонентов юридического сектора. Все должники после получения уведомления о предстоящем отключении погасили образовавшийся долг. Оплатили по счетам и 36 абонентов-физических лиц. Обесточены за неоплату только восемь.

Стоит особо подчеркнуть, что Ногайский район уже становился в сентябре победителем по сборам платежей за потребленную электроэнергию. За указанный период жители муниципалитета оплатили за электроэнергию около 4 млн рублей или 128,1%.

"Конкурс "Район без потерь" – уникальная возможность, как для руководителей, так и для специалистов территориальных подразделений, показать результаты той работы, которую они проводят ежедневно, которую знают и делают хорошо, - комментирует результаты конкурса управляющий директор АО "Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов. - Это положительно сказывается не только на качестве деятельности компании, но и на формировании положительной деловой репутации Общества в целом".

Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей конкурса "Район без потерь" состоится в преддверии профессионального праздника Дня энергетика. Именно в этот день будет объявлен район – победитель по итогам всех этапов состязания.