Орловский кабельный завод выступил спонсором команды ОГУ на чемпионате МЕЖВУЗ "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017 г.

Орловский кабельный завод выступил спонсором команды Орловского государственного университета на первом национальном межвузовском чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017 г. Сотрудники Орловского кабельного завода посетили мероприятие и подготовили фотоотчет с места события.Особенно интересно было посмотреть как справляется команда Орловского государственного университета имени Тургенева.

Орловскую область представляли: Артем Пониткин компетенция изготовление прототипов, Павел Мартынов компетенция реверсивный инжиниринг, Анджани Третикова компетенция технологии моды, Алиса Масякина компетенция администрирование отеля, Дмитрий Павлов компетенция веб-дизайн и разработка, Егор Соболев компетенция инженерный дизайн CAD (САПР), Маргарита Комарова и Диана Рзаева компетенция предпринимательство, Наталия Морозова и Екатерина Сапунова компетенция туризм.

Несмотря на то, что сборные других городов оказались серьезными профессионалами в своих областях, орловские студенты достойно встретили соперников и показали себя с самой выгодной стороны, выиграв серебряную медаль в компетенции "Инженерный дизайн CAD".

"Мы искренне рады за ребят и продолжим поддерживать их профессиональное мастерство, ведь качественные кадры нужны предприятиям!" - сообщили сотрудники Орловского кабельного завода.