В 2017 году субсидии Минпромторга России получили 69 проектов, реализующихся на 41 предприятии в 28 моногородах

30 ноября в Московской школе управления "Сколково" прошел ежегодный традиционный форум (съезд) мэров моногородов. В пленарной сессии форума под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, куратора приоритетной программы Игоря Шувалова принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Основной темой сессии итоги реализации мероприятий программы и основные направления ее дальнейшей реализации.

Моногорода входят в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025, утвержденный решением Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 года.

В ходе выступления Алексей Беспрозванных рассказал об основных мерах поддержки Министерства, реализуемых для промышленных предприятий субъектов Российской Федерации, и конечно для предприятий моногородов.

"Субсидиарные инструменты поддержки министерства, а это более чем 20 направлений, носят не только отраслевой, но общий характер. Это позволяет моногородам выбирать из широкого перечня предоставляемых субсидий и активно участвовать в их получении. В 2017 году субсидии получили 69 проектов, реализующихся на 41 предприятии в 28 моногородах на сумму более 40,9 млрд.рублей. В рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1312 (субсидирование НИОКР) получили субсидию 96 проектов на сумму 7, 210 млрд.руб, из них 12 проектов поддержано в 9 моногородах 7 субъектов Российской Федерации. Пользуется спросом и такой инструмент поддержки как Постановление Правительства Российской Федерации № 3 (субсидирование процентной ставки на развитие комплексных инвестпроектов). Всего поддержано 153 проектов на сумму 7, 210 млрд. руб, из них 26 проектов поддержано в 12 моногородах. Также в рамках софинансирования региональных фондов развития промышленности ФРП поддержано 29 проектов, заявленных моногородами", - отметил замглавы Минпромторга России.

Он подчеркнул, что ведомство будет продолжать работу совместно с Фондом развития моногородов по реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", направленных на диверсификацию производства и повышение качества жизни.

Кроме того, в рамках развития приоритетной программы "Комплексное развитие моногородом" достигнута договоренность о совместной реализации в 2018 году Плана действий по моногородам, относящимся к местам традиционного бытования народных художественных промыслов с использованием существующих мер поддержки и разработкой новых инструментов.

По его словам, эта работа имеет очень важное значения для развития моногородов. Минпромторг России агрегирует через инструменты поддержки и нефинансовые форматы взаимодействия сотрудничество региональных и федеральных органов исполнительной власти, Фонда развития моногородов и бизнеса.

Алексей Беспрозванных призвал моногорода также активнее участвовать в реализации проектов через региональные фонды развития промышленности, участвующие в софинансирование через ФРП.