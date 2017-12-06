В Бангладеш начинается строительство АЭС Руппур

Регулятор в атомной энергетике Бангладеш – Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) – выдал лицензию Комиссии по атомной энергетике Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Commission, BAEC) на проектирование и строительство одного из двух энергоблоков АЭС Руппур (Rooppur). Работы планируется начать 30 ноября 2017 г., а ввод в эксплуатацию энергоблока запланирован на 2024 г.

АЭС будет построена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. На станции будут установлены 2 энергоблока российской разработки проекта АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200 активной мощностью 1 200 МВт каждый. Энергоблоки, построенные по этому проекту, относятся к поколению "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям по надежности и безопасности. Проектный срок эксплуатации энергоблоков – 60 лет.

После ввода АЭС Руппур в эксплуатацию доля атомной генерации в общем объеме генерирующей мощности Бангладеш составит 10% и будет играть важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения в стране. В настоящее время основными энергоресурсами в Бангладеш являются гидроресурсы, уголь и природный газ.

Общая стоимость проекта ориентировочно составляет $ 12,65 млрд. На реализацию проекта российская сторона предоставляет государственный экспортный кредит в размере до $ 11,38 млрд, что обеспечивает практически 90% общей стоимости проекта.

