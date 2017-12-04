В Чебоксарах состоялось торжественное открытие нового энергообъекта

В торжественной церемонии открытия значимого для столицы республики энергообъекта филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" приняли участие Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. ОРУ (открытое распределительное устройство) 110 кВ "Коммунальная" построено с применением современных технологий и в дальнейшем станет базой для строительства подстанции 110/10 кВ проектной мощностью 80 МВА.

В ходе осмотра нового энергообъекта было отмечено, что коллектив филиала "Чувашэнерго" проделал большую работу, результат которой позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей.

Не остался без внимания и тот факт, что ОРУ 110 кВ "Коммунальная" полностью построено из отечественного оборудования и материалов, в том числе многое сделано чувашскими производителями. По словам Алексея Текслера, принципы создания этого объекта являются знаковым показателем курса на импортозамещение, который в последние годы реализуется в стране.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что такие объекты стимулируют развитие как столицы Чувашии, так и пригородных территорий. Цифровая подстанция, которая будет построена с использованием самых современных технологий, обеспечит бесперебойную работу в любых погодных условиях.

Общий объем капитальных вложений на строительство ОРУ 110 кВ "Коммунальная" составил 325 млн. рублей.