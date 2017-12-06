Бесплатные зарядные станции для электромобилей открыли энергетики в Тюмени

Три зарядные станции для электромобилей появились в Тюмени у торговых центров "Гудвин", "Вояж" и "Па-на-ма". "Заправлять" технику можно будет бесплатно до конца 2018 года.

Знаковое событие вместе с тюменскими автовладельцами посетили генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук, главный федеральный инспектор в Тюменской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Андрей Руцинский и директор филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов.

Не более получаса потребуется теперь тюменцам, чтобы зарядить электрокар на зарядной станции. Подпитка от домашней электросети занимала до 4-8 часов. "Маленькую машину на станции можно зарядить за 10 минут, крупный автомобиль – за 30 минут. Я подъезжаю, вставляю в разъём пистолет и иду по своим делам. Когда машина заряжена на 80%, устройство автоматически отключается. Это очень удобно, причем контролировать уровень заряда можно дистанционно", – рассказал один из владельцев электромобиля.

"Электрозаправки" в Тюмени установила компания "Тюменьэнерго" в рамках реализации экологической политики и Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. По мнению генерального директора АО "Тюменьэнерго" Сергея Савчука, заряжать электромобиль не сложнее, чем пользоваться пластиковой карточкой или мобильным телефоном. "Это первая в Тюмени станция быстрого цикла. Автовладелец проведёт здесь всего полчаса. Могут заряжаться и гироскутеры, и другие виды электротранспорта. Зарядка довольно мощная – около 50 кВт", – сообщил Савчук.

Зарядная станция – продукт отечественной промышленности, произведена по программе импортозамещения, адаптирована к переменчивому сибирскому климату. Сейчас в Тюмени 10 электромобилей, однако в "Тюменьэнерго" уверены: их число будет увеличиваться. "По подсчётам владельца электромобиля из Сургута, одна зарядка автомобиля Ниссан обходится ему примерно в 40 рублей. Кроме того, в течение ближайшего года заряжать электромобили можно совершенно бесплатно", – отметил Сергей Савчук.

Такая возможность есть как у нынешних владельцев электротранспорта, так и у тех, кто приобретет его в течение года. Бесплатный сервис доступен по специальной пластиковой карте, которую обладатели машин могут получить в Центре обслуживания потребителей "Тюменьэнерго" при предъявлении свидетельства о регистрации электромобиля.