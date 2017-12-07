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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Консолидация электросетевого хозяйства Правобережного района Северной Осетии на контроле главы республики

Консолидация электросетевого хозяйства Правобережного района Северной Осетии на контроле главы республики

7 декабря 2017, 17:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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Директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" Казбек Закаев принял участие в совещании во Владикавказе у главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления.

Рассмотрен широкий круг вопросов. Они касались социальных проблем по обращениям жителей, санитарного состояния муниципальных образований и невыполнения противопожарного обустройства земель, сопредельных с лесным фондом.

Глава республики поднял вопрос консолидации электросетевого хозяйства республики. В этой связи отмечено эффективное взаимодействие органов власти с филиалом МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") за исключением Правобережного района. Необходимо проведение инвентаризации электросетей района для их дальнейшей передачи МРСК Северного Кавказа в рамках процесса консолидации. Вячеслав Битаров указал на недопущение исполнения протокольных поручений и дал указание руководителю АМС совместно с территориальной сетевой организацией, эксплуатирующей сети муниципального образования, провести все необходимые технические мероприятия и закрыть вопрос в течение месяца.

Глава республики поручил руководителям муниципалитетов в связи с приближающимися новогодними праздниками скоординировать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, усилить работу диспетчерских служб с целью быстрого реагирования и устранения любой нештатной ситуации.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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