Краевую экологию предложили улучшать без ущерба для промышленности

Представители науки, общественности и федеральных надзорных органов выступили с предложениями по улучшению экологической ситуации в регионе с оглядкой на региональную промышленность. Обсуждение вопросов загрязнения атмосферного воздуха, воды и других природных ресурсов состоялось в рамках круглого стола VIII Сибирского энергетического форума, который проходит в Красноярске в МВДЦ "Сибирь".

Как отметил советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко, ситуация с экологией актуальна как для Красноярска, так и для всего региона в целом. "Движемся ли мы вперед в вопросах экологического оздоровления или топчемся на месте?" — задался вопросом спикер.

Как отметил в ходе своего доклада председатель регионального отделения "Российской экологической партии „Зеленые“" Сергей Шахматов, второй год в Красноярске ведутся комплексные исследования атмосферного воздуха и находит подтверждение гипотеза о том, что на приземный слой, воздухом которого дышат горожане, в большей степени влияют низовые источники выбросов, поэтому предприятия и власти должны влиять на сокращение таких источников.

В продолжение темы главный инженер Краевого инжинирингового центра Наталья Варыгина уточнила, что до 2032 года в Красноярске закроют и подключат к сетям ТЭЦ 15 котельных, которые загрязняют атмосферный воздух в черте города и жилых районах. "По нашим данным, на конец 2016 года, 7 котельных уже закрыты", — уточнила спикер.

Выступающие также коснулись мероприятий, направленных на сохранение других природных ресурсов — питьевой воды и грунтовых вод.

"В 2015 году на Бородинском разрезе проведен масштабный мониторинг и прорабатывается вопрос об исключении сброса в поверхностный водный объект и пополнении подземных водоносных горизонтов. В 2017 году на Назаровском разрезе разработана концепция использования откачиваемых вод и исключение сброса в поверхностный водный объект", — уточнила главный эколог "СУЭК-Красноярск" Анастасия Конева.

Эксперты обсудили перспективы развития альтернативных (экологичных) источников энергии. В частности, проектная инициатива перехода на использование возобновляемых источников энергии — солнечные и ветряные электростанции — положительно скажется на использовании сырьевых и финансовых ресурсов региона.

Модератор круглого стола Анатолий Матюшенко отметил, что правительству, общественникам и предприятиям нужно решать вопросы совместно, однако не забывать, что такие действия не должны привести к застою в развитии промышленности региона.

Итоги круглого стола подвел пришедший на заседание депутат Законодательного Собрания края Сергей Толмачёв.

"Некоторые действия, направленные на улучшение экологии, мы можем совершить в оперативном порядке — то, что касается закрытия малых котельных. Законодательное Собрание предпринимает все усилия и ищет возможности для финансирования программ, которые могут и в краткосрочной перспективе улучшить ситуацию с воздухом в городе, и в долгосрочной", — уточнил депутат.

