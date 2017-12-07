Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" продолжают профориентационную работу среди школьников. Одной из важных ее составляющих являются Дни открытых дверей, организуемые энергетиками на объектах филиала. Очередное такое мероприятие прошло в Мантуровском районе электрических сетей (РЭС), ее участниками стали десятиклассники Мантуровской и Кривецкой школ.

Экскурсия началась с посещения диспетчерского пункта. Главный инженер РЭС Владимир Третьяков продемонстрировал школьникам работу диспетчерского щита, рассказал о современных технологиях управления электросетевым комплексом и условиях работы персонала. Помимо этого ребят познакомили с историей развития энергосистемы Курской области, рассказали, как строилась подстанция и первые линии электропередачи в Мантуровском районе.

Продолжилась экскурсия на подстанции "Луч", где старшеклассникам показали применяемое в работе оборудование, рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов: почему недопустимо приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, оборудовать места отдыха и разжигать огонь в непосредственной близости от линий электропередачи и познакомили их с предупреждающими знаками, размещаемыми на электрооборудовании.

По окончании мероприятия школьники отметили, что встреча получилась интересной и полезной. Они поблагодарили энергетиков за познавательный экскурс в мир профессии энергетика.

До конца года в рамках Дней открытых дверей специалисты Курскэнерго планируют провести для школьников еще 12 экскурсий на объекты филиала.