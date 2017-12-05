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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРК Центра завершила реконструкцию крупного питающего центра в Тамбове

МРК Центра завершила реконструкцию крупного питающего центра в Тамбове

7 декабря 2017, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" завершили реконструкцию одного из крупных центров питания Тамбова - подстанции (ПС) 110/35/6 кВ "Пигмент". Работы на энергообъекте продолжались с июля. Энергетики провели модернизацию релейной защиты и автоматики трансформаторов, заменили часть оборудования подстанции на более современные и безопасные образцы, выполнили ряд других работ.

Реконструкция подстанции "Пигмент", питающей центральную часть Тамбова, позволила повысить надежность электроснабжения жилого сектора, промышленных предприятий и социальных объектов. В том числе - расположенного здесь крупного и значимого для региона предприятия - завода "Пигмент", выпускающего более 350 видов продукции для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, легкой отраслей промышленности России и зарубежья.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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