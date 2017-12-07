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Отраслевые новости: Россия

На газификацию в ЯНАО в 2018-2022 годы направят 3,2 млрд рублей

На газификацию в ЯНАО в 2018-2022 годы направят 3,2 млрд рублей

7 декабря 2017, 15:24
Рубрика: Россия
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин утвердил комплексную региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций на территории региона на 2018-2022 годы, на эти цели будет направлено 3,2 миллиарда рублей, сообщило в четверг правительство региона.

"Из окружного бюджета будет выделено порядка 670 миллионов рублей, средства местных бюджетов – 166,5 миллиона рублей. Основная доля финансирования в 2,4 миллиарда рублей придется на внебюджетные источники", — говорится в сообщении. Программа направлена на повышение уровня газификации автономного округа.

Власти отмечают, что в ходе исполнения программы будут решаться задачи по организации реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации ЯНАО, созданию условий для развития газораспределительных сетей населенных пунктов округа, развитию сетей магистральных газопроводов-отводов, распределительных газовых сетей и по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций.

К 2022 году планируется построить более 30 километров объектов магистрального транспорта, более 76 километров межпоселковых газопроводов, более 37 километров внутрипоселковых газопроводов, пять газораспределительных пунктов.

Реализация программы будет способствовать созданию благоприятных условий для перевода источников электро- и теплоснабжения населенных пунктов Ямала с других видов топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов, добавляет правительство ЯНАО.

"Ожидается, что перевод источников генерирования электрической и тепловой энергии на природный газ будет способствовать сдерживанию роста цен и тарифов на коммунальные услуги. За счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ, повысится конкурентоспособность продукции ямальских товаропроизводителей и увеличение их прибыли", — отмечается в сообщении.

Источник: РИА Новости

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