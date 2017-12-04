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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго подключил к электросети многоквартирные дома, жильцы которых пострадали от действий застройщика - дочерней компании "СУ-155"

Нижновэнерго подключил к электросети многоквартирные дома, жильцы которых пострадали от действий застройщика - дочерней компании СУ-155

7 декабря 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" осуществил технологическое присоединение пяти жилых домов ЖК "Первомайский" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Их строительство было начато дочерней компанией ГК "СУ-155", признанной в 2016 году банкротом, и завершено при поддержке Правительства Российской Федерации и областной администрации.

К электросети подключены дома №№1, 5, 6, 4/1 и 4/2 по ул. Украинская. Для того чтобы обеспечить их электрической мощностью 2000 кВт, энергетики Центральных электросетей Нижновэнерго построили кабельную линию (КЛ) напряжением 6 кВ от подстанции (ПС) 110/6 кВ "Кировская". На самой подстанции реконструирована строительная часть распределительного устройства 6 кВ и установлен вакуумный выключатель. В связи со значительным повышением нагрузки на электроустановку также потребовалась замена токоограничивающих реакторов ПС.

Обеспечение качественного и надежного электроснабжения населения Нижегородской области является ведущей задачей производственной программы Нижновэнерго, поскольку эта деятельность способствует повышению комфортности жизни в регионе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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