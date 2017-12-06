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Новости компаний

Новый адрес ОП ООО "ХКА" в г. Санкт-Петербурге

Новый адрес ОП ООО ХКА в г. Санкт-Петербурге

7 декабря 2017, 17:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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C 4 декабря офис ОП ООО "ХКА" в г. Санкт-Петербурге находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6 Красноармейская, д. 5-7 лит. А, оф. 603А-604А.

Ближайшие станции метро:
Технологический институт-1, Технологический институт-2, Фрунзенская.

Остановка транспорта:
5-я Красноармейская
Малодетскосельский пр.

Автобус: 50, 71, 70, К252, К213, К25, К3, К338, К36, К350
Троллейбус: 15, 17

Контактные телефоны остаются без изменений: +7 (965) 776-97-59.
Любую дополнительную информацию Вы сможете уточнить у Ваших менеджеров.

Будем рады видеть Вас в новом офисе!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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