От Калининграда до Сахалина: в России пройдет крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов

В феврале 2018 года стартует Open Innovations Startup Tour – самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Его организует Фонд "Сколково" при содействии других национальных институтов развития.

Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри будет выбирать лучшие проекты по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше пяти тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями региональных конкурсов и прошли в полуфинал Startup Village.

Пекка Вильякайнен, советник Президента Фонда "Сколково": "В рамках миссии по популяризации идей предпринимательства нам удалось распространить информацию не только в крупных городах и федеральных источниках, но и довести ее до людей в регионах. Общее понимание о стартапах и их значении в экономике страны получило значительное развитие. Мы сумели доказать, что в стране, где традиционно все ставки сделаны на нефть и газ, есть еще один источник обогащения и роста – технологическое предпринимательство. За годы существования Startup Tour собрал целую команду единомышленников, сплотил сообщество из 145 тысяч людей - предпринимателей, преподавателей университетов, инвесторов и других участников экосистемы. И эта работа будет продолжена. Я поставил для себя цель, чтобы в ближайшие годы сообщество выросло до одного миллиона человек".

В феврале 2018 года Startup Tour приедет в Пермь и Южно-Сахалинск, в марте конкурс пройдет в Тюмени, Ижевске, Калининграде и Ульяновске, а в апреле его примут Белгород, Улан-Удэ и Великий Новгород.



Ведущие эксперты Фонда "Сколково" вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте, включающий детальный анализ его сильных и слабых сторон

Отдельные привилегии предусмотрены для проектов из города-столицы Open Innovations Startup Tour 2018 – Улан-Удэ. Они получат дополнительные минуты для представления своего проекта, а также путевки на Startup Village, независимо от результатов на региональном этапе.