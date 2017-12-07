Правительство Башкирии выразило благодарность АО "БЭСК"

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов направил благодарственное письмо на имя председателя Правления – генерального директора АО "БЭСК" Дмитрия Шароватова за особый вклад в улучшение инвестиционного климата в регионе.

Высокой оценкой башкирские электросетевики отмечены за большую работу по созданию надежной и современной сетевой инфраструктуры. За короткий срок АО "БЭСК" удалось реализовать несколько значительных для региона проектов. В течение пяти лет построены и введены в эксплуатацию новые подстанции и линии электропередачи напряжением от 35 до 220 кВ. Множество энергобъектов были реконструированы. Инвестиции в производственные фонды за 2013-2016 годы составили около 17,5 млрд рублей.

АО "БЭСК" активно модернизирует электросетевой комплекс Уфы с применением элементов Smart grid, обеспечивающих улучшение надежности электроснабжения и снижение энергопотерь. Кроме того, дочернее предприятие АО "БЭСК" - ООО "Башкирэнерго" первым в России перешло на 10-летний период регулирования тарифов методом доходности инвестированного капитала, что позволяет потребителям, властям региона и энергетикам эффективно осуществлять долгосрочное планирование развития бизнеса в республике и повышать тем самым ее инвестиционную привлекательность.

Большое внимание АО "БЭСК" уделяет повышению клиентоориентированности. Для удобства потребителей в декабре 2014 года был открыт Центр обслуживания клиентов, в котором принимаются заявки на техприсоединение объектов, расположенных в любой точке республики. На сайте компании работает клиентский сервис по техприсоединению, где можно также подать заявку и отследить статус документа. Ежегодно к сетям ООО "Башкирэнерго" присоединяется около 20 тыс. новых потребителей. Создаются благоприятные условия для разных категорий потребителей, в частности, представителям малого и среднего бизнеса, дается 50-процентная скидка на техприсоединение от стоимости затрат капитального характера, что благоприятствует повышению предпринимательской активности в регионе.