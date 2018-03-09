Ремонтные бригады ФСК ЕЭС осваивают технологию работы на ЛЭП под напряжением

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") организовала курс учебно-тренировочных занятий для электромонтеров по выполнению ремонтных работ на линиях электропередачи под напряжением. Занятия проходили на базе Центра подготовки персонала "Белый Раст" в Подмосковье.

Участники обучения прослушали курс лекций по технологии ремонтных работ на ЛЭП без снятия напряжения, по составу такелажа, монтажных приспособлений и инструмента для выполнения подобных ремонтов. Также была проведена проверка знаний Правил охраны труда.

Практические занятия проводились на участке кабельно-воздушной линии 500 кВ, находящийся под рабочим напряжением. Электромонтеры под руководством инструктора выполнили работы по замене дефектных изоляторов и дистанционных распорок. По результатам итогового тестирования участники занятий получили сертификаты о прохождении учебного курса. В течение 7 дней обучение прошли бригады Верхне-Донского и Черноземного предприятий МЭС Центра.

Работа под напряжением проводится в случаях, когда отключение линии для ремонта нарушает режим бесперебойного электроснабжения потребителей. Первый в мировой практике экспериментальный выход человека на провода линии под напряжением 500 кВ был совершен в июле 1984 года на учебном полигоне подстанции 750 кВ "Белый Раст".

