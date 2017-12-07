"Росконгресс" дал высокую оценку работе энергетиков ДРСК на ВЭФ-2017

АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" был вручен диплом "За вклад в подготовку и проведение Восточного экономического форума – 2017" от директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева. В 2017 году Фонд "Росконгресс" уже во второй раз стал организатором международного мероприятия, проводимого на о. Русском.

Директору, техническим руководителям филиала "Приморские электрические сети" и исполнительного аппарата АО "ДРСК" от Фонда "Росконгресс" дополнительно также были вручены благодарности.

В этом году Восточный экономический форум проходил 6-7 сентября на о. Русском во Владивостоке и собрал более 6 тысяч участников.

В работу по подготовке к электроснабжению мероприятия, которая заняла более полугода, были включены сразу несколько энергокомпаний: АО ДРСК, ПАО Россети, ПАО ФСК ЕЭС, АО ДВЭУК, АО ДГК, ОАО "Мобильные ГТЭС". В приморском филиале ДРСК в работе по электроснабжению площадок форума было задействовано 124 человека. Планируемые объемы электропотребления резервирования были увеличены почти вдвое относительно прошлого года.

До начала проведения форума специалистами было обследовано более 30 линий электропередачи и 34 высоковольтных подстанции, проведено испытание подстанционного оборудования.

- Приморский филиал ДРСК уже третий год обеспечивает надежное электроснабжение площадок форума, - отметил директор филиала "Приморские электрические сети" Сергей Чутенко. – В этом году во время подготовки к ВЭФ-2017 для обеспечения надежности была усилена внешняя схема электроснабжения площадок проведения форума на о. Русский.

За три дня до начала ВЭФ в Приморских электрических сетях был введен режим "технологической тишины". До окончания мероприятия энергетики приостановили выполнение всех ремонтных работ в сетях 0,4-110 кВ, а также плановые оперативные переключения. Во время проведения форума специалисты энергокомпаний работали в особом режиме (ОРР) с круглосуточным дежурством в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) и на объектах, обеспечивающих электроснабжение ВЭФ.

Благодаря комплексной подготовке энергетики не допустили технологических нарушений на объектах, участвующих в электроснабжении форума.