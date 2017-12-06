Руководители технического блока Орелэнерго обсудили с главными инженерами РЭС итоги уходящего года

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" прошло совещание руководителей технического блока предприятия с главными инженерами районов электрических сетей (РЭС). Мероприятие было посвящено производственных итогам 2017 года, планам на 2018 год, а также вопросам охраны труда на производстве.

Участники совещания обсудили результаты работы РЭС по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, реализации программы инновационного развития и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Также в центре внимания были вопросы обеспечения производственного контроля и соблюдения персоналом правил производственной безопасности.

Особое внимание было уделено анализу аварийности на энергообъектах филиала, планам по повышению устойчивости работы линий электропередачи, на которых в течение года зафиксировано наибольшее количество технологических нарушений, а также совершенствованию деятельности подразделений, занимающихся планированием и организацией работ на электрооборудовании в районах электрических сетей.

По результатам совещания намечен план основных корректирующих мероприятий, которые необходимо выполнить для повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей Орловской области.

- Подобные мероприятия очень полезны. Помимо подведения итогов, они помогают главным техническим руководителям РЭС познакомиться с новым оборудованием, передовыми методами работы и рацпредложениями других филиалов и производственных подразделений, обменяться практическими наработками и опытом в решении актуальных проблем - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" Игорь Колубанов.