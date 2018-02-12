Сотрудники Орловского кабельного завода участвовали в форуме "Business-Insight"

Краткое описание: 1 декабря 2017 года состоялось совершенно новое и уникальное для Орла событие – форум предпринимателей "Business-Insight", в котором приняли участие и сотрудники Орловского кабельного завода.

Мероприятие прошло действительно на высоком уровне. На семинарах обсуждали такие важные и не менее интересные темы, как:

Какая модель компании является успешной. Маркетинговая стратегия и SMM в бизнесе. Текущая обстановка с получением финансирования. Как правильно презентовать свою компании Плюсы и минусы работы по франшизе

Мероприятие завершилось конференцией "IT для бизнеса", модератором которым являлся Олег Волобуев – создатель видеохостинга Rutube.

Спикеры обсудили темы, волнующие каждого орловского предпринимателя: информационная безопасность бизнеса, автоматизация бизнеса без программирования(BRM-системы), как улучшить SEO, что предпринять при уходе клиентов к конкурентам.

"Наконец-то в Орле начали проводить подобные мероприятия с целью научить предпринимателей дальнейшему развитию бизнеса. Форум - действительно потрясающая возможность найти партнеров, клиентов, обсудить поиски решения для продвижения своего предприятия на более высокий уровень. Особенно запомнилось выступление Андрея Зотова - управляющего партнера ADJ Consulting", - прокомментировала свое посещение заместитель директора Группы Компаний Гладышева Елена Игоревна.