Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга проводят диагностику энергооборудования при помощи тепловизоров

Более 480 объектов электросетевого хозяйства волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") с начала года прошли тепловизионный контроль. Среди них 170 подстанций различного класса напряжения, 311 комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, десятки километров воздушных линий электропередачи.

Накануне наступления низких температур специалисты обследовали энергообъекты в Серафимовичском, Новониколаевском и ряде других районов. В том числе проверены ключевые подстанции – "Серафимович" 110/35/10 кВ, "Ярыженская" 110/10 кВ, "Элеваторная" 110/10 кВ и другие.

Тепловизионный контроль применяется для выявления локальных дефектов оборудования с помощью специальных приборов – тепловизоров. После компьютерной обработки полученных данных энергетики получают точные сведения о состоянии каждого узла агрегата. Своевременное выявление дефектов позволяет увеличить срок службы электрооборудования, предотвратить возникновение аварийных ситуаций, сократить объем, сроки и стоимость ремонтных работ, тем самым повысить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей.