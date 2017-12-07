В Республике Башкортостан введена в эксплуатацию Исянгуловская солнечная электростанция

В Зианчуринском районе Республики Башкортостан введена в эксплуатацию Исянгуловская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 9 МВт.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры группы компаний "Хевел" (совместное предприятие Группы компаний "Ренова" и АО РОСНАНО). К строительству также были привлечены местные подрядные организации. После завершения всех регламентных процедур станция начнет плановые поставки электроэнергии в сеть. Инвестиции в строительство станции составили более 1,5 млрд рублей.

В 2015—2016 гг. в Республике Башкортостан были построены и введены в эксплуатацию Бугульчанская СЭС общей мощностью 15 МВт, а также Бурибаевская СЭС мощностью 20 МВт. С момента выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности станции выработали более 40 ГВт*ч чистой электроэнергии.

С вводом Исянгуловской СЭС установленная мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 МВт. Новый объект стал третьим из пяти, которые "Хевел" планирует построить в Башкортостане в ближайшие годы. Суммарная мощность всех СЭС в регионе составит 64 МВт, а общий объём инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей, передает energybase.ru.