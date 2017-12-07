Во Владикавказе ежедневно от 150 до 200 злостных должников лишаются электроэнергии

АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") продолжает ограничения подачи энергоресурса в квартиры злостных неплательщиков, проживающих во Владикавказе. Мобильные бригады, в которые входят контролеры, мастера участков и электромонтеры, осуществляют отключения во всех районах города. Порядка четырех тысяч жителей республиканской столицы получили в ноябре уведомления о возможной приостановке подачи электроэнергии в связи с имеющейся задолженностью. Суммарный долг неплательщиков, вошедших в график отключения на ноябрь, превысил 9,6 млн руб. При этом около 90% абонентов не стали доводить дело до отключения и полностью погасили имеющуюся у них задолженность, пополнив кассы гарантпоставщика на 8,1 млн руб.

– Ограничение подачи электроэнергии – мера вынужденная, и применяется к должникам, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают игнорировать выполнение своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии и накапливать долги. В среднем по городу ежедневно работают 5-6 мобильных бригад, которые отключают от электроснабжения от 150 до 200 злостных неплательщиков, – рассказывает исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин.

АО "Севкавказэнерго" напоминает, что с января 2017 года упрощена процедура уведомительной работы о планируемых ограничениях энергоресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды известить абонента о долге и планируемом ограничении. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен. При нарушении обозначенных в уведомлении сроков, вне зависимости от суммы задолженности, квартира должника обесточивается.

Для получения информации об имеющейся задолженности, а также о возможных способах погашения долга необходимо обращаться в Центры обслуживания клиентов АО "Севкавказэнерго", расположенные по адресам во Владикавказе: ул. Весенняя, 13 "Б" и ул. ген. Доватора, 12, а также в Центр обслуживания потребителей по ул. Тамаева, 19.

