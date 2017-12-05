13 декабря "РОССКАТ" продемонстрирует совместно с "Томским политехническим университетом" инновационные решения

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
8 декабря 2017, 16:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ
13 декабря2017 г. "Томский политехнический университет" и компания "РОССКАТ" в городе Томск проводит, НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС!
1. "Исследование стойкости изоляции нефтепогружных кабелей к электрическим нагрузкам при частотном управлении". Докладчик: д.т.н., профессор заведующий кафедрой "Электротехнические комплексы и материалы"
2. "Проблема оценки ресурса изоляции нефтепогружных кабелей". Докладчик: к.т.н., доцент ТПУ
3. "Современное состояние подготовки кадров по профилю "Электроизоляционная и кабельная техника". Докладчик: к.т.н., доцент ТПУ
4. "Влияние вредных факторов на кабельную линию при эксплуатации скважин". Докладчик: магистр ТПУ
Для запроса подробной информации и регистрации пришлите, пожалуйста, заявку-запрос до 10 декабря 2017г. на электронную почту: RudckayaEV@rosskat.ru или ParamonovaOV@rosskat.ru