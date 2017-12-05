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Новости компаний

13 декабря "РОССКАТ" продемонстрирует совместно с "Томским политехническим университетом" инновационные решения

13 декабря РОССКАТ продемонстрирует совместно с Томским политехническим университетом инновационные решения

8 декабря 2017, 16:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ

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13 декабря2017 г. "Томский политехнический университет" и компания "РОССКАТ" в городе Томск проводит, НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС!

1. "Исследование стойкости изоляции нефтепогружных кабелей к электрическим нагрузкам при частотном управлении". Докладчик: д.т.н., профессор заведующий кафедрой "Электротехнические комплексы и материалы"
2. "Проблема оценки ресурса изоляции нефтепогружных кабелей". Докладчик: к.т.н., доцент ТПУ
3. "Современное состояние подготовки кадров по профилю "Электроизоляционная и кабельная техника". Докладчик: к.т.н., доцент ТПУ
4. "Влияние вредных факторов на кабельную линию при эксплуатации скважин". Докладчик: магистр ТПУ

Для запроса подробной информации и регистрации пришлите, пожалуйста, заявку-запрос до 10 декабря 2017г. на электронную почту: RudckayaEV@rosskat.ru или ParamonovaOV@rosskat.ru

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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