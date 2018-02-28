Благотворительный "Кубок ОПК России" по мини-футболу

25 ноября 2017 года мини-футбольная команда "Изолятор" успешно выступила в благотворительном "Кубке ОПК России" по мини-футболу.

Турнир состоялся в Москве в спорткомплексе "Спартак". Это — большой спортивный праздник международного значения, который поддерживается Министерства обороны Российской Федерации и традиционно собирает около 20 команд из разных уголков России и СНГ.

В Кубке приняли участие команды промышленных, научных и оборонных предприятий из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Орел, Нижний Новгород, Воронеж, Воскресенск, Химки, Троицк.

Мини-футбольная команда "Изолятор" (МФК "Изолятор") также приняла участие в турнире, стала сильнейшей в своей подгруппе по результатам четырех матчей и вышла в Золотой Плей-офф чемпионата, уступив в финальной игре команде Сбербанка России со счетом 0:2.

По итогам турнира МФК "Изолятор" удостоена специального кубка чемпионата "Открытие турнира"!

Состав МФК "Изолятор":

Шереметьев Михаил, капитан команды

Рыбаков Геннадий, тренер команды, мастер спорта по футболу

Кобелев Антон

Накидалюк Александр

Смурыгин Максим

Петров Денис

Пузырев Михаил

Германов Александр

Курачук Евгений

Зотов Павел

Мельниченко Максим

Главным подарком для участников Кубка, стало участие в турнире в качестве комментатора известного футболиста и ведущего телеканала "МатчТВ" Евгения Савинова.

Часть средств от турнира пойдет в Благотворительный фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена.

Подробный репортаж с "Кубка ОПК России" будет размещен в ближайшем выпуске корпоративного издания компании "Изолятор" и на официальных страницах компании в социальных сетях.