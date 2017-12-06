Четвероклассники школ Пскова и Великих Лук соревнуются в знаниях правил безопасного поведения

На протяжении текущей недели, с 4 по 8 декабря, среди всех школ города Пскова проходит третий этап областного ежегодного конкурса по пожарной и электробезопасности. В ходе конкурсных испытаний четвероклассники 25 псковских школ борются за право выхода в финал. Аналогичные испытания проходят 7 и 8 декабря в южной столице области среди четвероклассников 17 школ города Великие Луки. Команды этого этапа в составе семи участников были определены как лучшие знатоки правил в своих школах в ходе тестирования специалистами Государственного управления образования Псковской области.В рамках мероприятия ребята демонстрируют членам жюри презентации с отчетом о своих социальных акциях – профилактической работе среди дошкольников, младшеклассников, родителей и на улице среди прохожих по пропаганде правил пожарной и электробезопасности, а также безопасного поведения на воде. В ходе подготовки под руководством своих педагогов дети разрабатывали игры, беседы, сценические постановки и викторины. Одной из форм профилактической работы стало изготовление и распространение ими тематических памяток и листовок в микрорайонах города.Помимо представления отчета об уже проделанной работе, четвероклассники традиционно участвуют в соревновательной игре по станциям, каждая из которых посвящена важнейшим аспектам защиты жизни и здоровья в опасных ситуациях. Одна из пяти игровых станций этапа – "Безопасное электричество" - полностью посвящена правилам поведения вблизи электросетевых объектов и навыкам обращения с бытовыми электроприборами. За лучшее знание правил электробезопасности, которое ребята демонстрируют в ходе прохождения этой станции, команде присуждается специальный диплом от директора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" Константина Михайлова. По итогам первых трех дней соревнований лучшие знания по электробезопасности продемонстрировали учащиеся средних общеобразовательных школ №3 и № 23, а также Псковского педагогического комплекса.По традиции участники и победители конкурсного этапа получают призы и подарки от организаторов акции. В этом году все участники третьего этапа конкурса получают красочные тетради, закладки, плакаты и расписания с памятками об основных правилах электробезопасности, изданные при поддержке МРСК Северо-Запада.Межрайонный этап акции, который будет проходить на следующей неделе с 11 по 15 декабря, выявит пять лучших школьных команд среди представителей всех муниципальных образований Псковской области. По итогам конкурсных испытаний третьего этапа лучшие школьные команды выйдут в финал, который состоится в феврале 2018 года в областном центре.Областной конкурс "Я и пожарная безопасность" - это ежегодное комплексное профилактическое мероприятие, которое проводится в регионе с 2003 года по инициативе и при поддержке Государственного управления образования Псковской области, филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго", ГУ МЧС России по Псковской области и Псковского областного отделения ВДПО. Ежегодно в нем принимает участие свыше 5 тыс. школьников.