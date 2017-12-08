XVI специализированная выставка "Энергетика ДВ региона 2018. Энергосбережение"

С 24 по 27 мая 2018 года в Хабаровске состоится ежегодная специализированная выставка "Энергетика ДВ региона 2018. Энергосбережение". Административную и отраслевую поддержку выставки предоставили: Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Комитет Правительства края по развитию топливно- энергетического комплекса.

Выставка "Энергетика ДВ региона 2018. Энергосбережение" является традиционным местом встреч представителей бизнеса, науки и административных структур региона и соберет на одной информационной площадке ведущих производителей энергетического оборудования и электротехнической продукции, поставщиков услуг для тепло- и электросетей.

Второй год местом проведения выставки выбрана площадка - Арена "Ерофей", которая названа в честь путешественника и исследователя Сибири и Дальнего Востока Ерофея Павловича Хабарова. На наш взгляд, это очень удачное место проведения технической выставки – современное городское сооружение со всей необходимой инфраструктурой и выставочной площадкой в 7000 кв.м., плюс огромная прилегающая уличная территория для демонстрации техники и крупногабаритных экспонатов. И самый важный фактор-это наличие удобной гостевой автостоянки на 1000 мест. Все, о чем мы так долго мечтали и к чему стремились.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ предстоящей выставки:

-продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования на предприятиях различных отраслей промышленности;

-расширение и укрепление межрегионального делового сотрудничества, способствующего динамичному развитию отрасли и всего Дальневосточного региона;

- расширение региональных рынков продаж энергетического оборудования, представление технических ноу-хау и обмен опытом.

Деловая программа выставки предусматривает: встречи и переговоры, конференции и семинары-презентации, а также, ежегодный конкурс "Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки".

Надеемся, что благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть, протестировать и оценить предлагаемое на российском рынке оборудование для энергетической отрасли, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка.

В прошлом году свои разработки в области электроэнергетики, энергетического машиностроения, энергоэффективных и энергосберегающих технологий и экологической безопасности продемонстрировали более 48 участников из различных регионов страны. Выставку освещали 20 региональных СМИ, а отраслевую информационную поддержку выставки предоставили ведущие российские специализированные порталы и издания.

Как организаторы выставки, мы с большим уважением и благодарностью воспримем все пожелания и предложения по программе и проведению предстоящего мероприятия.

Приглашаем к участию в XVI специализированной выставке "Энергетика ДВ региона 2018. Энергосбережение" все заинтересованные предприятия и организации.