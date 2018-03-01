Энергетики ульяновского филиала "МРСК Волги" справились с гололедом на проводах

Специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" провели четыре плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи 10-35 кВ. Плавки проводились в Павловском районе - одном из наиболее подверженных интенсивному гололедообразованию районов области.

Необходимость подобных мер возникла в результате неблагоприятных метеоусловий на территории области, сопровождающихся мокрым снегом с дождем и температурными колебаниями от плюсовых до минусовых значений. На протяжении пяти суток филиал "Ульяновские РС" работал в режиме повышенной готовности. Был усилен контроль за режимом работы электрооборудования, осуществлялся постоянный мониторинг метеоусловий, организовано круглосуточное дежурство оперативно - ремонтного персонала и аварийно-восстановительных бригад, готовых в случае необходимости незамедлительно приступить к восстановительным работам. Для оперативного подключения социально-значимых объектов были подготовлены 48 резервных источников электроснабжения.

Плавки гололеда являются наиболее эффективным методом борьбы с гололедно-изморозевыми отложениями, образующимися на воздушных линиях и создающими дополнительные внешние механические нагрузки на провода и опоры. На линии электропередачи искусственно создается локальное короткое замыкание, которое приводит к нагреванию участка воздушной линии и, соответственно, плавке наледи и освобождению провода.

Слаженная работа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, диспетчеров Южного производственного отделения и своевременно организованные плавки гололеда позволили предупредить опасную перегрузку электрооборудования, избежать технологических нарушений и перерывов в электроснабжении жителей Павловского района.