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Отраслевые новости: В мире

Испанская REE завершила ввод в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Mejillones – Cardones в Чили

Испанская REE завершила ввод в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Mejillones – Cardones в Чили

8 декабря 2017, 17:12
Рубрика: В мире
Метки: ЛЭП

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Испанская Red Eléctrica Chile, дочерняя компания Red Eléctrica Internacional, входящая в корпорацию REE, и чилийская E-CL, дочерняя компания концерна ENGIE, завершили ввод в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Мехильонес – Кардонес (Mejillones–Cardones) в Чили. Общий объем затрат по проекту составил около $ 800 млн.

Новая ЛЭП проходит от морского порта в Антофагасте до подстанции Кардонес в области Атакама и является первым синхронным соединением между чилийскими объединенными энергосистемами северного и центрального регионов – ОЭС Norte Grande (Sistema Interconectado del Norte Grande, SING) и ОЭС Central (Sistema Interconectado Central, SIC).

SING включает в себя три северные области – Арику-и-Паринакоту, Тарапаку и Антофагасту, в состав SIC, со своей стороны, входит территория от коммуны Талтал в Антофагасте до острова Чилоэ в области Лос-Лагос. Проект по переводу ОЭС SING и ОЭС SIC на параллельную работу был запущен в 2015 г. и предусматривает сооружение ряда ЛЭП напряжением 220 кВ и 500 кВ и сопутствующих электросетевых объектов.

Ввод в работу ЛЭП 500 кВ Мехильонес – Кардонес повысит надежность энергоснабжения и позволит приступить к формированию единого энергорынка в Чили, что приведет к снижению цен на электроэнергию для потребителей.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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