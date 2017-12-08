Коммунальные платежи все ближе к цели

Переход на оплату гражданами коммунальных платежей напрямую в ресурсоснабжающие организации (РСО), минуя управляющие компании (УК), одобрен Госдумой в первом чтении. Законопроект, призванный ликвидировать долги за коммунальные ресурсы, во время доработки был несколько смягчен — заключение прямых договоров с РСО будет не повсеместным, а останется на усмотрение граждан. Исключение составят лишь случаи, когда управляющая компания задерживает расчет за ресурсы в течение двух месяцев. Сейчас накопленная задолженность УК перед поставщиками оценивается в 250 млрд руб.

Законопроект, предусматривающий введение прямых договоров между поставщиками коммунальных ресурсов и жильцами, вчера одобрен Госдумой в первом чтении. Напомним, изменения в Жилищный кодекс изначально были разработаны Минстроем — ведомство в рамках борьбы с задолженностью за коммунальные ресурсы предложило повсеместно перейти на оплату таких услуг напрямую в РСО (см. “Ъ” от 24 октября). Эта мера лишила бы управляющие компании возможности распоряжаться платой жильцов за коммунальные услуги.

В ходе доработки документ был несколько смягчен в пользу управляющих компаний, но внесенные правки Минстрой устроили. Новая версия предусматривает переход на прямые договоры по решению общего собрания собственников жилья. Отметим, что необходимость общего собрания собственников существенно затруднит применение нормы из-за организационных сложностей. Еще одно основание уже связано с недобросовестностью УК — ресурсоснабжающие организации получают право в одностороннем порядке расторгнуть с компанией договор, если она задолжала поставщикам ресурсов средства за два месяца. В таком случае необходимо признание долга самой управляющей компанией или подтверждение задолженности решением суда. Типовую форму прямого договора, как и предполагалось, должно утвердить правительство.

В Госдуму законопроект был внесен депутатами Галиной Хованской ("Справедливая Россия") и Павлом Качкаевым ("Единая Россия"). "Ресурсник всегда хочет получить свои 100% за услуги, которые он предоставил или не предоставил или предоставил не в нужном объеме или не нужного качества",— пояснила своим коллегам госпожа Хованская, представляя законопроект. При этом, добавила она, страдают УК, ТСЖ и ЖСК, которые вынуждены заниматься несвойственной им деятельностью (выступать в качестве посредников, хотя они отвечают за жилищные услуги) — они гасят долг граждан перед РСО, "чтобы не оставить дом без коммунальных услуг". В итоге управляющие компании, погашая задолженность из средств на управление домом, не предоставляют качественные жилищные услуги либо банкротятся. Неуплата 4–5% коммунальных платежей, подчеркнула Галина Хованская, ссылаясь на оценки экспертов, грозит им банкротством.

Павел Качкаев добавил, что прямые договоры уже применяются в некоторых регионах в сфере поставок электроэнергии и газоснабжения — процент оплаты этих услуг выше, чем в среднем по стране.

По мнению Галины Хованской, нынешний законопроект надо было принимать несколько лет назад — тогда отрасль "не была бы в такой долговой яме". Отметим, задолженность населения в сфере ЖКХ превышает 1 трлн руб., а накопленные долги УК (средства, собранные с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям) составляют более 250 млрд руб.

Законопроект в целом поддержали в Белом доме, но с замечаниями, которые предложено доработать ко второму чтению. Так, в своем отзыве правительство указало на необходимость введения ответственности для УК за необоснованное предъявление платежки за коммунальную услугу, в отношении которой уже заключен прямой договор. Также в документе не урегулирован порядок получения согласия самих поставщиков ресурсов на переход на прямые договоры.

У депутатов представленный вчера документ принципиальных возражений не вызвал — устранение посредников при оплате коммунальных услуг они поддержали, даже назвав их наличие "родовой травмой", полученной отраслью при принятии Жилищного кодекса в 2004 году.

Источник: Коммерсант