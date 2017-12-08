МОЭСК подключила к сетям пожарное депо в поселении Киевский

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") обеспечило электроэнергией еще одно новое пожарное депо Новой Москвы – в поселении Киевский Троицкого административного округа.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств составила более 300 кВт. Построена новая двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ; проложены две кабельные линии 10 кВ из сшитого полиэтилена, каждая протяженностью 1 км. На подстанции установлены устройства релейной защиты и автоматики, современные комплексы телемеханики, канала связи и передачи данных. Организован учет электроэнергии. Комплекс мероприятий выполнен из средств адресной инвестиционной программы г. Москвы.

Ранее МОЭСК дала мощность пожарным депо, расположенным в г.о. Щербинка и в поселениях Кленовское, Михайлово-Ярцевское, Московский, Роговоское. До конца года энергетики подключат к сетям пождепо в поселении Марушкинское.

О правилах подключения к сетям МОЭСК можно узнать на портале utp.moesk.ru, а также в центрах обслуживания клиентов компании и по телефону единой "Светлой линии" 8(800) 700-40-70.

Справочно:

Всего к 2021 году в Новой Москве будет построено 16 пожарных депо. В 2017 г.: на шесть машиномест в Щербинке, на четыре – в поселении Марушкинское, на четыре – в поселении Роговское, на шесть – в поселении Киевский, на четыре – в поселении Кленовское, на четыре – в поселении Михайлово-Ярцевское. В 2018 г. построят три депо: на шесть машиномест в Московском, на четыре – в поселении Щаповское, на четыре – в поселении Первомайское. В 2019 г. пожарные депо на четыре машиноместа появятся в поселениях Рязановское, Новофедоровское, Краснопахорское, Филимонковское. В 2020 г. построят депо на четыре машиноместа в поселении Вороновское. В 2021 возведут пожарные депо в поселении Десеновское и поселке Чернецкое Роговского поселения, каждое на четыре машиноместа.

