МОЭСК проведет II Форум по закупкам и конкурс "Энергопартнер"

ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") объявляет о проведении 19 декабря 2017 года в Москве Второго ежегодного Форума по закупкам и Конкурса для поставщиков и подрядчиков "Энергопартнер-2017".

Форум объединит на одной площадке представителей крупнейших инфраструктурных компаний – ПАО "Россети" и дочернего ПАО "МОЭСК", общественно-деловых организаций "ОПОРА России" и АО "Корпорация МСП", электронной торговой площадки B2b-energo. К участию в Форуме приглашаются организации всех форм собственности, являющиеся или заинтересованные стать поставщиками продукции и услуг или подрядчиками ПАО "МОЭСК".

В числе актуальных вопросов – законодательные нововведения, опыт их исполнения со стороны заказчиков и подрядчиков (поставщиков), новые правила в области закупочной деятельности электросетевых компаний, деятельность по упрощению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в торгово-закупочных процедурах, а также инновационное развитие отрасли.

Завершится Форум торжественной церемонией награждения лучших партнеров ПАО "МОЭСК" по итогам 2017 года. Основными критериями отбора победителей станут активность участия в закупочных процедурах, качество выполненных работ или поставленных товаров и соблюдение договорных обязательств. Награды лауреатам будут вручаться по двум категориям в семи номинациях.

Целями проводимых второй год подряд Форума и Конкурса являются поддержание уровня открытости и прозрачности в сфере торгово-закупочной деятельности, формирование партнерских отношений, получение обратной связи от участников торгово-закупочных процедур ПАО "МОЭСК".

Приглашаем все заинтересованные стороны присоединиться к обсуждению актуальных вопросов Форума и принять участие в Конкурсе. Всех гостей ждет необычная интерактивная программа и специальный гость мероприятия. Подробная информация и регистрация по ссылке http://www.moesk.ru/zakupki/otkritaya-dver/index-test.php