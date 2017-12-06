МРСК Северо-Запада и Стратегическое партнерство "Северо-Запад" подписали соглашение о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге в здании аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО 7 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между Стратегическим партнерством "Северо-Запад" и ПАО "Северо-Запада". Документ скрепили подписями генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин и исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков.Глава МРСК Северо-Запада подчеркнул, что соглашение со Стратегическим партнерством поможет оперативно решать задачи по качественному энергоснабжению территорий округа и станет стимулом подобного сотрудничества для других участников делового сообщества. "Стратегическое партнерство "Северо-Запад" – это не просто партнер, это соратник, с которым мы двигаемся по пути развития инвестиционной и деловой привлекательность Северо-Запада, а это укладывается в единую стратегию улучшения жизни на территории макрорегиона. Партнерство – это та диалоговая площадка, которая удачно сложилась для всех ее участников, это пространство обмена мнениями, в котором все, независимо от вида деятельности, могут открыто высказываться и получать экспертную помощь в решении конкретных задач", – подчеркнул Александр Летягин.Он также отметил, что подписанное соглашение позволит придерживаться общего курса и увеличить число участников диалога между бизнесом и исполнительной власть. Это поможет точнее отработать стратегию единого принципа электроснабжения макрорегиона и доступности инфраструктуры для каждого потребителя, что послужит примером и другим участникам делового сообщества.В качестве максимально эффективного инструмента совместной работы, Александр Летягин упомянул Инвестиционные энергетические конференции. С момента старта проекта в 2015 году во всех регионах ответственности МРСК Северо-Запада было проведено 14 энергетических конференций, заключено более 170 соглашений с инвесторами. Перспективы повышения загрузки существующих мощностей составили свыше 360 МВА.Исполнительный директор Стратегического партнерства "Северо-Запад" Алексей Багаряков поблагодарил аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и МРСК Северо-Запада за налаженный диалог. "Данное соглашение – это еще один шаг по созданию привлекательного инвестиционного и делового климата на Северо-Западе России, что, в конечном счете, работает на главную задачу – улучшение качества жизни населения, – отметил А. Багаряков. – Кроме задач, традиционно решаемых на энергетических конференциях, соглашение будет нацелено на синхронизацию перспективных планов развития регионов с инвестиционными планами МРСК. Эта работа ведется нами уже третий год, и ее результаты высоко оцениваются руководителями субъектов".Принявший участие в церемонии подписания помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, председатель Экспертного совета Партнерства Евгений Карпичев назвал это событие знаковым в развитии Партнерства: впервые подобный документ подписывается между некоммерческой организацией и представителями бизнеса. "Мы являемся свидетелем исторического момента в новейшей истории Стратегического партнерства, являющегося правопреемником Ассоциации "Северо-Запад" – организации с 20-летним опытом работы. Партнерство не только взяло лучшее от Ассоциации, но и привнесло свои новаторские идеи, чему свидетельствует и соглашение, которые сейчас подписывается. Он также отметил, что МРСК Северо-Запада – это давний и проверенный партнер, с которым было реализовано множество совместных проектов по улучшению делового климата и развитию инвестиционной привлекательности территорий.