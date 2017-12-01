МРСК Юга добилась от "Астраханской энергосбытовой компании" снижения долга на 259 млн рублей

ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") добилась от "Астраханской энергосбытовой компании" в ноябре снижения долга на 259 млн рублей. При этом гарантирующий поставщик в Ростовской области – "ТНС Энерго Ростов-на-Дону", нарушив взятые на себя обязательства, увеличил объем дебиторской задолженности в ноябре на 627 млн рублей.

Сегодня грубые нарушения договорных обязательств за услуги по передаче электроэнергии и накапливание многомиллионной задолженности перед сетевыми компаниями, является распространенным явлением среди энергосбытовых компаний.

В этих условиях МРСК Юга предпринимает весь комплекс предусмотренных законом мероприятий: с должниками ведется досудебная работа, разрабатываются соглашения, осуществляется активная претензионно-исковая работа, вводится режим ограничения подачи электроэнергии, направляются обращения в органы исполнительной власти. Эта работа по отстаиванию интересов своих потребителей приносит свои результаты.

При этом долг контрагентов перед астраханским филиалом МРСК Юга все равно остается на высоком уровне – свыше 2 млрд рублей.

На 0,7 млрд рублей увеличили свой долг другие крупные контрагенты компании за ноябрь. Общая сумма дебиторской задолженности МРСК Юга составляет 18,1 млрд рублей. Основной прирост долга по состоянию на начало декабря приходится на гарантирующих поставщиков – "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" и "Волгоградэнергосбыт".

Долг "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" за месяц вырос на 627 млн рублей, общая задолженность этой сбытовой компании составляет 2,6 млрд рублей. Сумма долга "Волгоградэнергосбыт" - 3,7 млрд рублей. Рост составил 104,6 млн рублей.

В то время как районы, и особенно отдаленные населенные пункты, имеют высокий процент износа оборудования и остро нуждаются в новых центрах питания для развития промышленности, туризма, нового жилья, недобросовестные контрагенты, постоянно нарушая договорные обязательства по оплате, препятствуют развитию и модернизации электросетевого комплекса регионов.