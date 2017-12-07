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Пресс-релизы

Начался монтаж установки выпаривания солесодержащих стоков, разработанной по проекту АО "СвердНИИхиммаш"

Начался монтаж установки выпаривания солесодержащих стоков, разработанной по проекту АО СвердНИИхиммаш

8 декабря 2017, 12:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В Тобольске на промышленной площадке по строительству нефтехимического комбината "Запсибнефтехим" начался монтаж здания установки выпаривания солесодержащих стоков (УВСС), разработанной по проекту АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Работы ведутся в соответствии с контрактом заключенным в 2016 году.

На объекте заводского хозяйства "Запсибнефтехим" стартовали строительно-монтажные работы по возведению здания с оборудованием установки выпаривания солесодержащих стоков (УВСС) производительностью 150 м3 в час, состоящий из узла предварительной очистки, а также трех вакуум-выпарных линий. Две линии будут находиться в эксплуатации, а одна останется в резерве. Оборудование предназначено для переработки загрязненных стоков основного технологического производства комбината. Использование выпарных установок позволяет эффективно очищать стоки от содержащихся в них химических соединений и получать обессоленную воду требуемого качества и солевой комок, направляемый на утилизацию. Таким образом, будет сформирован замкнутый цикл воды и обеспечивается экологическая безопасность производственного объекта.

УВСС создается по разработанной в СвердНИИхиммаше технологии – термодистилляция с системой ограничения накипеобразования затравочными кристаллами. По совокупности технических параметров и стоимости на всем жизненном цикле эта технология выбрана лучшей в ходе тендерных процедур.

"На сегодняшний день на строящемся объекте возведено фундаментное основание здания, смонтированы несущие металлоконструкции для крупных узлов выпарной установки. Ведется досборка и установка крупногабаритного оборудования, монтаж которого предусмотрен до монтажа здания, ввиду его габаритных размеров. Закончено изготовление и поставка основного технологического оборудования. Проводятся работы по комплектации и допоставке материалов и оборудования инженерных систем здания. Строительно-монтажные работы объекта УВСС выполняет подрядчик, выбранный АО "НИПИгазпереработка", - это ООО "Сибстройремонт" г. Омск. В соответствии с планами строительства мы рассчитываем в следующем году завершить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по вводу объекта в промышленную эксплуатацию" - отметил главный инженер по бизнес-направлению "Водоподготовка" Иван Рожнов.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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