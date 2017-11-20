ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" обновил перечень выпускаемой продукции

Для удобства наших партнеров и исходя из потребностей рынка на протяжении 2017 года специалисты ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" работали над выпуском новой редакции перечня выпускаемой продукции.

Обновленный перечень дополнен информацией о новинке 2017 года кабельной продукции марки ЭПОКС, отдельно вынесены марки кабельно-проводниковой продукции для АЭС и ВП. Более удобная поисковая система.

С новой редакцией Вы можете ознакомится на сайте www.podolskkabel.ru

Так же по запросу сотрудники ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" готовы отправить обновленный каталог по электронной почте, либо по Почте России.



За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Бюро продвижения продукции ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по телефону +7 (495) 502-78-89.