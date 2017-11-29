Остатки сладки: Завод "Энергокабель" приглашает на распродажу складских остатков – качественный кабель с качественной скидкой

29 ноября 2017 года АО "Завод "Энергокабель" запустило распродажу кабельно-проводниковой продукции из складских остатков по сниженным ценам. Акция продолжается и в декабре, однако количество товара по скидке ограничено.

Успевайте воспользоваться условиями акции и приобрести качественные кабели и провода по супер-выгодным ценам! Уточнить наличие и стоимость продукции Вы можете у менеджеров Отдела продаж по телефону: 8 (495) 221-89-93. Будем рады ответить на Ваши вопросы.

Внимание! Все предлагаемые изделия полностью соответствуют ГОСТ и имеют сертификаты соответствия и паспорта качества. Отгрузка продукции осуществляется по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 10. Для удобства покупателей возможен как наличный, так и безналичный расчет.