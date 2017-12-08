По приглашению педагогов энергетики провели урок электробезопасности для краснодарских школьников

Очередной урок электробезопасности по заявке педагогов провели специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" для учащихся одной из краснодарских школ. Заявка на проведение урока поступила официальный сайт ПАО "Кубаньэнерго".

Программа урока разработана таким образом, чтобы в игровой форме дети получили базовые знания теории электробезопасности и приняли участие в практическом занятии, на котором они знакомятся со средствами защиты, изучают основные предупреждающие знаки. Традиционно ребята проявили особый интерес к мастер-классу по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, активно участвовали в викторине. Под руководством инструктора второклассники узнали о правилах электробезопасного поведения на улице и в быту.

Главный герой мультфильма Вольтик помог ребятам закрепить полученные знания о правилах электробезопасности.

Цель урока – научить ребят ориентироваться в нестандартной ситуации, в которой важно позвать на помощь взрослого человека или позвонить по номеру горячей линии Кубаньэнерго – 8-800-100-15-52, единой службы спасения – 112.

Учитель начальных классов школы №30 г. Краснодара, инициатор урока электробезопасности Татьяна Синявская выразила слова благодарности в адрес энергетиков, отметив важность профилактической работы.

– С начала 2017 года в рамках профилактической работы мы провели свыше 90 уроков электробезопасности на территории ответственности филиала. Педагоги, родители проявляют активность и участвуют в этой работе. Важно знать основные правила, проявлять бдительность и осторожность, не допускать игр вблизи электроустановок, не пытаться взобраться на энергообъект с целью сделать эффектное селфи, – отметил директор Краснодарских электрических сетей Владимир Михайлов.