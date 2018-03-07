Представители АО "БЭСК" защитили дипломы в МГУ

В Московском государственном университете им. М.Ломоносова прошли защиты дипломных работ руководителей дочерних предприятий АО "БЭСК". Директор ООО "БЭСК Инжиниринг" Ильнур Газизов и заместитель директора – главный инженер ПО "Информационные технологии и связь" ООО "Башкирэнерго" Вячеслав Чащевой успешно прошли обучение по программе "Менеджмент" Высшей школы управления и инноваций в главном вузе страны.

Программы Высшей школы управления и инноваций МГУ ориентированы на получение компетенций, позволяющих использовать в практике управления современные подходы к организации инновационной деятельности в различных отраслях экономики. Темы работ Ильнура Газизова и Вячеслава Чащевого охватывали вопросы моделирования стоимости компании, работающей в условиях развивающихся рынков, а также управления персоналом. По результатам защит обоим представителям АО "БЭСК" присвоили степень магистра с выдачей соответствующего диплома о высшем образовании.

В группе компаний АО "БЭСК" уделяется повышенное внимание повышению квалификации и образования своих сотрудников, в том числе и менеджмента предприятия. Так, в работе Государственной экзаменационной комиссии МГУ приняли участие председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК", кандидат экономических наук Дмитрий Шароватов и член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам, кандидат технических наук Сергей Гурин. Кроме того, начиная с 2012 года, в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина прошли обучение и получили второе высшее образование в магистратуре по направлению "Энергетический бизнес" 16 руководителей группы компаний АО "БЭСК".