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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Россети" до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации ("Ва1", прогноз "Стабильный")

Рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО Россети до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации (Ва1, прогноз Стабильный)

8 декабря 2017, 16:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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7 декабря 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" до уровня "Ba1" по международной шкале со стабильным прогнозом. Кроме того, агентство приняло решение о повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО "Россети" на одну ступень до уровня "bа1".

Таким образом, кредитный рейтинг ПАО "Россети" теперь находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества.

При принятии решения о повышении кредитного рейтинга и оценки собственной кредитоспособности ПАО "Россети" агентство учитывало стабильное улучшение результатов деятельности Общества.

"Мы позитивно оцениваем решения Moody’s. На наш взгляд, повышение рейтинга компании стало закономерным следствием значительного улучшения операционных показателей "Россетей". Хорошие результаты были достигнуты, в том числе, благодаря реализации единой финансовой политики. Следует отметить, что Moody’s стало вторым за неполный год агентством "большой тройки", сообщившим о повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО "Россети". Для компании эти решения - не только позитивная новость и оценка результатов, но и новый уровень ответственности, и новые задачи", - отметил заместитель Генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егор Прохоров, комментируя решения Moody’s.

Одновременно агентство Moody’s сообщило о повышении долгосрочных кредитных рейтингов дочерних компаний ПАО "Россети": ПАО "МОЭСК", ПАО "Ленэнерго", ПАО "МРСК Волги", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Урала". Рейтинги компаний повышены также до уровня "Ba1" со стабильным прогнозом и установлены на одном уровне с рейтингом Российской Федерации и ПАО "Россети". Кроме того, Moody’s сообщило о повышении рейтинга собственной кредитоспособности ПАО "ФСК ЕЭС" до "ba1", подтвердив его долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом.

С полным текстом материалов, опубликованных Moody’s, можно ознакомиться на официальном сайте рейтингового агентства: https://www.moodys.com/

Компания: ПАО "Россети"

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